Дикие гуси вернулись из теплых краев в Нижегородскую область

В Нижегородской областью с зимовки в теплых краях возвращаются перелетные гуси, чтобы найти пару, построить гнездо и вывести птенцов. Об этом сообщает Минсельхоз региона.
Как отмечают орнитологи, возвращение диких гусей почти наверняка означает настоящий приход весны и установление устойчивого тепла. Это связывают с тем, что пернатые путешественники чувствуют, когда водоемы освобождаются ото льда, а в молодой траве уже просыпаются жучки, которые станут будущим кормом для них. Теперь гуси будут искать подходящие места для гнезд и дальнейшего высиживания потомства.
В Нижегородской области чаще всего можно увидеть трех представителей этих пернатых — гуменника, серого и белолобого гуся. Гуменник — крупный гусь с темно‑бурым оперением и оранжевым клювом. Серого гуся можно узнать, прежде всего, по размеру, он крупнее остальных и предпочитает селиться возле воды. А название белолобого гуся говорит само за себя — у него на лбу всегда есть характерное пятнышко, по размеру он меньше собратьев.
Также гуменники и белолобые гуси часто летят домой смешанными стаями — их пути совпадают. Гнездятся они чаще всего на открытых возвышенностях, где снег сходит раньше.
Важно отметить, что на территории региона охота разрешена только на гуменника и белолобого гуся. Серый гусь и пискулька занесены в Красную книгу России.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что стая лебедей осталась на зимовку на озере Тосканка в Ворсме.