Дикие гуси вернулись из теплых краев в Нижегородскую область

В Нижегородской области чаще всего можно увидеть трех представителей этих пернатых — гуменника, серого и белолобого гуся. Гуменник — крупный гусь с темно‑бурым оперением и оранжевым клювом. Серого гуся можно узнать, прежде всего, по размеру, он крупнее остальных и предпочитает селиться возле воды. А название белолобого гуся говорит само за себя — у него на лбу всегда есть характерное пятнышко, по размеру он меньше собратьев.