В Красноярском крае с начала года украли уже 42 велосипеда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае фиксируют всплеск краж велотранспорта. По данным регионального ГУ МВД, с начала 2026 года злоумышленники похитили уже 42 велосипеда, и большая часть случаев — 28 — пришлась на Красноярск.

Чаще всего велосипеды пропадают из подъездов жилых домов. При этом полицейским уже удалось раскрыть 15 краж: часть похищенного нашли и вернули владельцам. Работа по поиску остального имущества и причастных к преступлениям продолжается.

В полиции отмечают: нередко причиной краж становится банальная беспечность самих владельцев. Чтобы снизить риск, правоохранители советуют соблюдать простые правила:

не оставлять велосипед на ночь в подъезде или у дома, даже с замком;

не бросать транспорт без присмотра — даже «на минутку»;

всегда использовать надежные запирающие устройства;

делать гравировку или клеить уникальные стикеры;

хранить документы на велосипед;

не покупать технику без документов;

сфотографировать велосипед и запомнить его особенности.