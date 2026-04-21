В Красноярском крае с начала года украли уже 42 велосипеда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае фиксируют всплеск краж велотранспорта. По данным регионального ГУ МВД, с начала 2026 года злоумышленники похитили уже 42 велосипеда, и большая часть случаев — 28 — пришлась на Красноярск.
Чаще всего велосипеды пропадают из подъездов жилых домов. При этом полицейским уже удалось раскрыть 15 краж: часть похищенного нашли и вернули владельцам. Работа по поиску остального имущества и причастных к преступлениям продолжается.
В полиции отмечают: нередко причиной краж становится банальная беспечность самих владельцев. Чтобы снизить риск, правоохранители советуют соблюдать простые правила:
не оставлять велосипед на ночь в подъезде или у дома, даже с замком;
не бросать транспорт без присмотра — даже «на минутку»;
всегда использовать надежные запирающие устройства;
делать гравировку или клеить уникальные стикеры;
хранить документы на велосипед;
не покупать технику без документов;
сфотографировать велосипед и запомнить его особенности.