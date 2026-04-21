Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининград вошел в топ-3 популярных авианаправлений на май

Туристы активно едут к нам, несмотря на прохладную весну.

Калининград вошел в тройку популярных авианаправлений на май-2026. Об этом сообщает сервис «Туту».

Самым популярным местом для отдыха на майских оказалась Москва. Следом идет Санкт-Петербург, на третьем месте Калининград. Аналитики говорят, что по сравнению с прошлым годом Калининград обошел Сочи по количеству бронирований авиабилетов — так и вышел на бронзу.

А вот железнодорожные поездки в Калининград по-прежнему не так популярны.

Что касается заграничных направлений, то на первое место в этом году поднялся Узбекистан. Далее идут Турция и Беларусь.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
