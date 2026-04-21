Калининград вошел в топ-3 популярных авианаправлений на май

Калининград вошел в тройку популярных авианаправлений на май-2026. Об этом сообщает сервис «Туту».
Самым популярным местом для отдыха на майских оказалась Москва. Следом идет Санкт-Петербург, на третьем месте Калининград. Аналитики говорят, что по сравнению с прошлым годом Калининград обошел Сочи по количеству бронирований авиабилетов — так и вышел на бронзу.
А вот железнодорожные поездки в Калининград по-прежнему не так популярны.
Что касается заграничных направлений, то на первое место в этом году поднялся Узбекистан. Далее идут Турция и Беларусь.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше