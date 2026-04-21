Калининград вошел в топ-3 популярных авианаправлений на май

Самым популярным местом для отдыха на майских оказалась Москва. Следом идет Санкт-Петербург, на третьем месте Калининград. Аналитики говорят, что по сравнению с прошлым годом Калининград обошел Сочи по количеству бронирований авиабилетов — так и вышел на бронзу.