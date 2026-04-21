Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В акваториях Новороссийска ввели запрет на вылов кефали

За кефаль в запретный сезон придётся заплатить 1370 рублей за хвост.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля по 30 мая в акваториях, защищённых оградительными молами портов Алексино и Новороссийского морского торгового, введён запрет на вылов рыбы семейства кефалевых. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В этот период рыба (сингиль, лобан, остронос) покидает места зимовки, собирается в косяки и устремляется на нерест. Это делает её лёгкой мишенью для браконьеров, которые применяют запрещённый способ — багрение («на драчку»). Суть метода: в воду опускают багор, крюк или другое орудие без наживки, чтобы зацепить и вытащить рыбу. Такой промысел калечит большое количество особей, которые не могут добраться до нерестилищ.

За незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Размер ущерба за одну выловленную в запретный период рыбу семейства кефалевых составляет 1 370 рублей. Нарушителю также грозит штраф (сумму определит суд) и конфискация орудий лова.