В акваториях Новороссийска ввели запрет на вылов кефали

В этот период рыба (сингиль, лобан, остронос) покидает места зимовки, собирается в косяки и устремляется на нерест. Это делает её лёгкой мишенью для браконьеров, которые применяют запрещённый способ — багрение («на драчку»). Суть метода: в воду опускают багор, крюк или другое орудие без наживки, чтобы зацепить и вытащить рыбу. Такой промысел калечит большое количество особей, которые не могут добраться до нерестилищ.