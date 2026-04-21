В акваториях Новороссийска ввели запрет на вылов кефали

С 1 апреля по 30 мая в акваториях, защищённых оградительными молами портов Алексино и Новороссийского морского торгового, введён запрет на вылов рыбы семейства кефалевых. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
В этот период рыба (сингиль, лобан, остронос) покидает места зимовки, собирается в косяки и устремляется на нерест. Это делает её лёгкой мишенью для браконьеров, которые применяют запрещённый способ — багрение («на драчку»). Суть метода: в воду опускают багор, крюк или другое орудие без наживки, чтобы зацепить и вытащить рыбу. Такой промысел калечит большое количество особей, которые не могут добраться до нерестилищ.
За незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Размер ущерба за одну выловленную в запретный период рыбу семейства кефалевых составляет 1 370 рублей. Нарушителю также грозит штраф (сумму определит суд) и конфискация орудий лова.