На курорте Шерегеш в Кузбассе прошел фестиваль «ГрелкаФест»

«Проведение таких фестивалей помогает не только привлечь новых туристов, но и закрепить за Кузбассом статус центра активного и событийного отдыха в стране. В нашу туристическую отрасль приходят инвесторы: строят объекты, создают новые рабочие места, от этого растут и поступления в региональный бюджет. Продолжим поддерживать развитие туризма по всему региону, чтобы в каждом уголке Кузбасса появлялись места, в которых будет интересно и комфортно отдыхать», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.