На курорте Шерегеш в Кузбассе прошел фестиваль «ГрелкаФест»

Фестиваль «ГрелкаФест» проходил 9−12 апреля на курорте Шерегеш в Кузбассе. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
В первый день фестиваля более 50 женщин-предпринимательниц в деловых костюмах совершили спуск «Красная дорожка» с горы Зеленой, тем самым установив новый мировой рекорд. Также были организованы масштабные командные состязания. Гости разделились на два лагеря: поклонников горных лыж с капитаном Митей Фоминым и сторонников сноуборда во главе с Клавой Кокой.
В течение четырех дней команды соревновались в фигурных прыжках в бассейн и спусках со склона. В ходе «Свадебного спуска» на горе зарегистрировали брак семь пар — из Кузбасса, Красноярска, Томска, Омска и Новосибирска.
«Проведение таких фестивалей помогает не только привлечь новых туристов, но и закрепить за Кузбассом статус центра активного и событийного отдыха в стране. В нашу туристическую отрасль приходят инвесторы: строят объекты, создают новые рабочие места, от этого растут и поступления в региональный бюджет. Продолжим поддерживать развитие туризма по всему региону, чтобы в каждом уголке Кузбасса появлялись места, в которых будет интересно и комфортно отдыхать», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.
