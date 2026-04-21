Стали известны подробности гибели трех красноярских туристов в горах Бурятии

Стали известны детали трагической гибели трех туристов из Красноярска в горах Восточного Саяна. Они замерзли насмерть около пика Мунку-Сардык — высочайшей точки Саян высотой 3491 метр.
Напомним, группа из 15 человек приехала в поселок Монды для восхождения на пик Мунку-Сардык, 18 апреля вышла из базового лагеря, а вернуться планировала 22 апреля. 21 апреля несколько туристов вышли к автомобильной трассе у подножия гор и оставили в кафе записку о гибели трех человек во время спуска. После этого они поднялись обратно к месту происшествия.
Детали произошедшего рассказал хозяин кафе в Окинском районе, где туристы якобы оставили записку с просьбой о помощи.
«Они сказали, что от их группы оторвались люди, предположили, что у них травмы и требуется эвакуация — Я взял квадроцикл-вездеход, так как на другом транспорте туда не добраться. Мы ехали на помощь, но по рации передали — люди мертвы. Другая часть группы пошла к отставшим навстречу и добралась быстрее нас. Тогда один из туристов, который был в этот момент со мной, написал записку с информацией об их группе, местонахождении и попросил вернуться в кафе, чтобы вызвать МЧС, так как в горах связи нет», — цитирует «КП — Иркутск» местного жителя.
Корреспондент «КП — Красноярск» также связался с туристами, которые покоряли эту вершину за несколько дней до трагедии. Андрей Белокуров рассказал, что маршрут очень популярный и считается не самым сложным для подготовленных людей. В основном на Мунку-Сардык ходят весной — с марта по майские праздники. Но многое зависит от погоды. По его словам, 19 апреля прогноз был благоприятным, однако в горах все резко изменилось: сильный ветер и холод стали неожиданностью для этого времени года. Многие разворачивались из-за плохого самочувствия или неподходящей экипировки. Ближе к вершине ветер дул без остановки.
Следователи СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также проверяют условия организации маршрута и соблюдение мер безопасности при восхождении.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.