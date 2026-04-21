Как пермяки отдыхают на майские праздники в 2026 году?

В этом году длинных каникул не будет.

В этом году майские выходные самые недолгие за последние несколько лет. Это связано с рекордными по длительности новогодними каникулами (россияне отдыхали 12 дней подряд).

Согласно производственному календарю, отдыхать в последний месяц весны будем с 1 по 3 мая в честь Дня весны и труда, с 9 по 11 мая — в честь Дня Победы. Между трёхдневными выходными — полноценная пятидневная рабочая неделя.

Большинство сотрудников, работающих на пятнидневке, ждёт следующий график:

1−3 мая — первые праздничные выходные;

4−8 мая — рабочие дни;

9−11 мая — вторые праздничные выходные.

Отметим, что 31 апреля и 8 мая — укороченные рабочие дни.