Как пермяки отдыхают на майские праздники в 2026 году?

В этом году майские выходные самые недолгие за последние несколько лет. Это связано с рекордными по длительности новогодними каникулами (россияне отдыхали 12 дней подряд).
Согласно производственному календарю, отдыхать в последний месяц весны будем с 1 по 3 мая в честь Дня весны и труда, с 9 по 11 мая — в честь Дня Победы. Между трёхдневными выходными — полноценная пятидневная рабочая неделя.
Большинство сотрудников, работающих на пятнидневке, ждёт следующий график:
1−3 мая — первые праздничные выходные;
4−8 мая — рабочие дни;
9−11 мая — вторые праздничные выходные.
Отметим, что 31 апреля и 8 мая — укороченные рабочие дни.