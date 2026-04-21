Верховный суд поддержал увеличение числа мировых судей в Москве

Пленум Верховного суда на заседании 21 апреля поддержал инициативу Мосгордумы о создании на территории Троицкого и Новомосковского административных округов дополнительных 29 судебных участков, передает корреспондент РБК.
Для этого необходимо будет внести изменения в закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». По действующему законодательству, один судебный участок создается исходя из численности населения от 15 тыс. до 23 тыс. человек. Анализ работы мировых судей и статистики в Троицком и Щербинском районах Москвы показал, что на 2025 год на один участок в среднем приходилось около 41 тыс. человек. Всего в Москве не хватает 106 судебных участков, следует из пояснительной записки к постановлению.
По прогнозам, к 2035 году численность населения в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы увеличится в 2,2 раза, до 1,67 млн человек, а численность населения на один судебный участок достигнет показателя 79,9 тыс. человек. Участники пленума отметили наличие в границах округов крупных банков и финансовых организаций, торговых центров, а также автомагистралей, что способствует увеличению нагрузки.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов не раз называл чрезмерную нагрузку на судей одной из самых острых проблем судебной системы в стране. В феврале на совещании судей с участием президента Владимира Путина, Краснов сообщил, что на одного мирового судью в среднем приходится 490 дел в месяц. Аналогичная проблема наблюдается в районных и региональных судах. В судах сохраняется нехватка 3,5 тыс. судей, привел данные Краснов. По его словам, бывают случаи, когда некоторые вакансии не замещаются годами.
После того как Верховный суд поддержал инициативу Мосгордумы, законопроект будет передан на рассмотрение Госдумы.