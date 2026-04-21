Верховный суд поддержал увеличение числа мировых судей в Москве

Для этого необходимо будет внести изменения в закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». По действующему законодательству, один судебный участок создается исходя из численности населения от 15 тыс. до 23 тыс. человек. Анализ работы мировых судей и статистики в Троицком и Щербинском районах Москвы показал, что на 2025 год на один участок в среднем приходилось около 41 тыс. человек. Всего в Москве не хватает 106 судебных участков, следует из пояснительной записки к постановлению.