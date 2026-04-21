Пять человек пострадали при пожаре в московской многоэтажке

Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Вернадского в Москве, сообщает пресс-служба столичного МЧС. Как передает «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы, пять человек пострадали.
Как пишет ведомство, загорелись личные вещи и мебель в одной из квартир жилого дома по адресу проспект Вернадского, 125. Пожар ликвидирован.
«Силами огнеборцев при помощи спасустройств с вышележащих этажей спасены десять человек. Переданы медикам для осмотра», — сообщает МЧС. Как рассказали «РИА Новости» в столичной экстренной службе, после осмотра пять взрослых из числа спасенных были признаны пострадавшими.
11 апреля в подмосковных Мытищах произошло возгорание в квартире многоэтажного дома на Станционной улице. Спасатели эвакуировали 80 жильцов. При пожаре пострадали шесть человек, включая ребенка. Один мужчина погиб, столичный СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса).
