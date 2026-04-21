Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали при пожаре в московской многоэтажке

Источник: РБК

Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Вернадского в Москве, сообщает пресс-служба столичного МЧС. Как передает «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы, пять человек пострадали.

Как пишет ведомство, загорелись личные вещи и мебель в одной из квартир жилого дома по адресу проспект Вернадского, 125. Пожар ликвидирован.

«Силами огнеборцев при помощи спасустройств с вышележащих этажей спасены десять человек. Переданы медикам для осмотра», — сообщает МЧС. Как рассказали «РИА Новости» в столичной экстренной службе, после осмотра пять взрослых из числа спасенных были признаны пострадавшими.

11 апреля в подмосковных Мытищах произошло возгорание в квартире многоэтажного дома на Станционной улице. Спасатели эвакуировали 80 жильцов. При пожаре пострадали шесть человек, включая ребенка. Один мужчина погиб, столичный СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса).

