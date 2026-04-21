В Ростовской области открыли голосование за объекты благоустройства

С 21 апреля по 12 июня жители Ростовской области смогут проголосовать за объекты благоустройства, которые будут обновляться в последующие годы. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Владимир Ревенко.
— В этом году на голосование вынесли 124 объекта во всех 55 муниципальных образованиях Дона. Территории, получившие наибольшую поддержку, будут благоустроены в последующие годы, — пояснил Владимир Ревенко.
Голосование открыто для всех жителей региона старше 14 лет. Выбрать площадки, требующие обновления, можно через онлайн-платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в МФЦ.
— Ответственность за то, как будет выглядеть общественная территория, лежит на руководителях муниципалитетов. Именно они подбирают подрядчиков, заключают договоры и отвечают за результат. Задача людей — выбрать места, которые они хотят видеть обновленными, — добавил Владимир Ревенко.
Напомним, речь идет о всероссийском голосовании. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За последние пять лет в выборе территорий приняли участие около 2,5 млн жителей Ростовской области.
