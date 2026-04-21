Крупнейший в мире айсберг А23а полностью разрушился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Айсберг А23а, который еще в 2025 году считался крупнейшим в мире, полностью разрушился во время дрейфа в Южном океане. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдали за судьбой айсберга последние 40 лет. «Ледяной гигант» раскололся на мелкие части, потеряв 99% площади за период своей жизни, говорится в сообщении.
Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4 170 кв. км, что превышало почти в два раза площадь Санкт-Петербурга. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды, и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду.
К началу 2025 года айсберг приблизился к острову Южная Георгия, в 80 км от него айсберг повторно сел на мель, где находился с января по май 2025 года. Затем продолжил свой дрейф вблизи острова, огибая его с восточной стороны. В конце августа 2025 года от айсберга откололись три крупных фрагмента площадью от 60 до 300 кв. км. Он потерял статус крупнейшего в мире после того, как утратил около 70% своей площади.
Еще в 2025 году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре 2025 года утратил этот статус, привела пресс-служба слова главного специалиста Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук. В январе площадь айсберга составляла около 1 300 кв. км. Сейчас его площадь составляет менее 50 кв. км. Айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1 000 км, пересек границу Атлантического, Южного океанов и находится в районе 49° южной широты.