Крупнейший в мире айсберг А23а полностью разрушился

К началу 2025 года айсберг приблизился к острову Южная Георгия, в 80 км от него айсберг повторно сел на мель, где находился с января по май 2025 года. Затем продолжил свой дрейф вблизи острова, огибая его с восточной стороны. В конце августа 2025 года от айсберга откололись три крупных фрагмента площадью от 60 до 300 кв. км. Он потерял статус крупнейшего в мире после того, как утратил около 70% своей площади.