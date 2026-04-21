В России промаркируют книги о Булгакове и Высоцком

Книги о жизни и творчестве Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого промаркируют в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня, опубликованного на сайте Российского книжного союза (РКС).
В перечень произведений, подлежащих маркировке, добавили книгу «Высоцкий: мне есть чем оправдаться перед Ним» под авторством Владимира Новикова, а также три книги о жизни Булгакова: «Михаил Булгаков» (серия ЖЗЛ; 5-е изд.) Алексея Варламова, «Булгаков. Мои воспоминания» Любови Белозерской и «По следам Мастера и Маргариты. Маршруты от гида музея “Булгаковский дом” Екатерины Горпинко.
В него также внесли биографию Стивена Джобса «Стивен Джобс: нарцисс из Кремниевой долины» под авторством Геннадия Прашкевича и Сергея Соловьева, а также книги «Гитары. Культовые модели от Cremona до Flying V» Дэвида Шиллера, «Энциклопедия специй от А до Я. 100 самых известных специй со всего мира (Кундель, “Тезаурус вкусов”)» Ефима Кунделя, «Жизнь и смерть: самые важные вопросы детской литературы» Ольги Бухиной, «Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр (Легендарные компьютерные игры)» Джейсона Шрейера и «Код метаболизма. Трехэтапная программа перезапуска обмена веществ (“Красивая и здоровая”)» Кэтрин Шэнахан.
1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Маркировке подлежат произведения, где наркотики, психотропные вещества, наркосодержащие растения и их аналоги служат «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла». Издания, выпущенные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие данных требований.
Отраслевой перечень РКС носит публичный характер и предназначен для использования издателями, книжными магазинами, маркетплейсами и прочими участниками рынка, а также уполномоченными органами для единообразного соблюдения закона.
Книги вносятся в перечень по заявлению правообладателя, и в дальнейшем обязанность их маркировки контролируется прочими участниками рынка.
31 марта в перечень попал роман-антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Перевод романа из отраслевого перечня был выполнен Виталием Бабенко и выпущен издательством «Эксмо» в 2025 году. Ранее оно выпускало этот роман в других переводах и вариантах оформления.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.