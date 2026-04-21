Чечерин: в чат-бот «АНТИВЕЙП» сигналы поступают не только от родителей школьников и студентов, но и от сознательной молодежи

В министерстве образования Нижегородской области рассказали о первых результатах работы регионального чат-бота «АНТИВЕЙП» в мессенджере MAX. За неделю с момента запуска инициативы жители направили в чат-бот несколько десятков обращений. Сигналы поступали как от родительского сообщества, так и от обучающихся образовательных организаций.
Нижегородцы активно сообщают о точках розничной торговли вейпами, которые, потенциально, могут вести свою деятельность незаконно. Также жители имеют возможность проинформировать министерство о случаях курения несовершеннолетних на территории образовательных организаций.
Как напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, чат-бот «АНТИВЕЙП» — это возможность для всех неравнодушных граждан поддержать работу региона по пресечению распространения вейпов в молодежной среде. По поручению главы региона Глеба Никитина весной к массовым проверкам торговых точек на предмет соблюдения закона приступили исполнительные, контролирующие и правоохранительные органы. Каждое обращение в чат-бот — это повод для очередной проверки и, при необходимости, применения мер.
«Министерство образования, региональная прокуратура и управление Роспотребнадзора совместно проверяют, кто осуществляет торговую деятельность по конкретному адресу, и находится ли этот объект в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. За неделю уже выявлено несколько недобросовестных предпринимателей. Радует, что сигналы в чат-бот “АНТИВЕЙП” поступают не только от родителей школьников и студентов, но и от нашей сознательной молодежи. Призываю всех граждан быть активными и присоединяться к нашей борьбе с незаконной торговлей вейпами», — рассказал Андрей Чечерин.
Одно из обращений в министерство направил студент Мининского университета. Молодой человек сообщил, что буквально в нескольких метрах от входа в учебный корпус его вуза находится вейп-шоп. Он признался, что когда-то и сам пробовал курить вейпы, но, повзрослев, осознал пагубность этой привычки. Сегодня будущий педагог активно занимается спортом и ведет профилактические беседы со сверстниками.
«Никогда не пробуйте вейпы — они вызывают сильное привыкание. Мне удалось бросить курить, и теперь я стараюсь прилагать собственные усилия, чтобы вейпы перестали употреблять как дети, так и взрослым. Узнав о чат-боте “АНТИВЕЙП”, я сразу же написал туда — потребовалось ответить на четыре простых вопроса. Профильные службы очень быстро отреагировали», — рассказал студент.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора вышли по указанному адресу 20 апреля: была произведена контрольная закупка, составлен соответствующий акт. Теперь недобросовестному предпринимателю предстоит лично приехать в управление и подписать акт. Далее будет составлен протокол об административном правонарушении, предпринимателю выдадут предписание об устранении выявленных нарушений.
Напомним, запрет на торговлю вейпами в непосредственной близости от образовательных организаций установлен федеральным законом № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
Как сообщалось ранее, губернатор Глеб Никитин обратился с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту страны Владимиру Путину во время их рабочей встречи в Сарове в августе прошлого года. Глава государства поддержал это предложение, отметив, что считает его своевременным и важным для защиты здоровья молодежи. В марте Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции также поддержала инициативу о запрете вейпов в России. Проработкой этого вопроса займутся федеральные органы власти.
Отказ граждан от различных видов курения и употребления алкоголя, распространение культуры здорового образа жизни — задача, поставленная перед регионами страны в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В свою очередь, профилактическая работа с детьми — одна из составляющих национального проекта «Молодежь и дети».