«Единая Россия» собрала 240 тысяч предложений для новой Народной программы

Результаты анализа поступивших предложений были представлены на заседании Экспертного совета.

Источник: Нижегородская правда

Партия «Единая Россия» собрала 240 тысяч предложений для новой Народной программы. 130 тысяч идей поступило на сайт естьрезультат.рф. Инициативы россиян принимаются как в онлайн-формате, так и офлайн — на региональных площадках. Результаты анализа поступивших на текущий момент предложений были представлены на заседании Экспертного совета под председательством Дмитрия Медведева. Все инициативы распределили по пяти тематическим блокам.

В первом собраны идеи, касающиеся медицины, образования, ЖКХ, экологии и формирования доступной среды. Второй блок посвящён вопросам труда и подготовки кадров. Блок по направлению «Культурно-ценностный вызов» включает темы патриотического воспитания, развития культуры и искусства, молодёжной политики, а также защиты российских ценностей. Блок «Демографический вызов» объединяет вопросы рождаемости, поддержки семей, продолжительности и качества жизни людей. Отдельное внимание уделено обеспечению безопасности страны, в том числе оборонно-технологическому вызову — развитию новых производственных технологий, которые усиливают оборонный потенциал и укрепляют суверенитет России.

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что для всех разделов новой Народной программы «Единой России» принципиально важны темы поддержки участников СВО.

«В действующей народной программе этот раздел появился в конце 2024 года, потому что мы программу дополняем в движении, что называется, на марше. Не ждём Съезда или каких-то электоральных событий. Эту работу мы тоже продолжаем, подчёркиваю, не в рамках отдельного блока, а по всем направлениям нашей программы: от медицины и реабилитации до образования, занятости», — заявил Председатель партии.

Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный считает, что предложения в Народную программу, касающиеся помощи бойцам, отвечают ожиданиям общественности. В частности, есть инициатива создать для ветеранов спецоперации образовательную программу «Время мастеров», которая позволит получить востребованные и высокооплачиваемые профессии в промышленности. Также предлагается содействовать трудоустройству ветеранов СВО в органах власти разного уровня и запустить программу «Адаптивный цех», призванную помочь предприятиям организовать рабочие места для ветеранов с ограничениями по состоянию здоровья. В фокусе внимания оказалась и жилищная тема.

«Отличное предложение о сельской ипотеке для участников СВО в населённых пунктах, где не ведётся активное жилищное строительство нового жилья, позволит решить жилищный вопрос многим», — отметил Евгений Поддубный.

Сбор инициатив продолжается, в том числе на региональных и окружных форумах, проводимых «Единой Россией».

«Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов “с земли”, звучит критика со стороны представителей Правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», — сказал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

«Единая Россия» в настоящее время разрабатывает программу на пятилетний срок, но также намерена подготовить программный документ — его иногда именуют манифестом — на более длительную перспективу.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше