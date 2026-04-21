Партия «Единая Россия» собрала 240 тысяч предложений для новой Народной программы. 130 тысяч идей поступило на сайт естьрезультат.рф. Инициативы россиян принимаются как в онлайн-формате, так и офлайн — на региональных площадках. Результаты анализа поступивших на текущий момент предложений были представлены на заседании Экспертного совета под председательством Дмитрия Медведева. Все инициативы распределили по пяти тематическим блокам.
В первом собраны идеи, касающиеся медицины, образования, ЖКХ, экологии и формирования доступной среды. Второй блок посвящён вопросам труда и подготовки кадров. Блок по направлению «Культурно-ценностный вызов» включает темы патриотического воспитания, развития культуры и искусства, молодёжной политики, а также защиты российских ценностей. Блок «Демографический вызов» объединяет вопросы рождаемости, поддержки семей, продолжительности и качества жизни людей. Отдельное внимание уделено обеспечению безопасности страны, в том числе оборонно-технологическому вызову — развитию новых производственных технологий, которые усиливают оборонный потенциал и укрепляют суверенитет России.
Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что для всех разделов новой Народной программы «Единой России» принципиально важны темы поддержки участников СВО.
«В действующей народной программе этот раздел появился в конце 2024 года, потому что мы программу дополняем в движении, что называется, на марше. Не ждём Съезда или каких-то электоральных событий. Эту работу мы тоже продолжаем, подчёркиваю, не в рамках отдельного блока, а по всем направлениям нашей программы: от медицины и реабилитации до образования, занятости», — заявил Председатель партии.
Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный считает, что предложения в Народную программу, касающиеся помощи бойцам, отвечают ожиданиям общественности. В частности, есть инициатива создать для ветеранов спецоперации образовательную программу «Время мастеров», которая позволит получить востребованные и высокооплачиваемые профессии в промышленности. Также предлагается содействовать трудоустройству ветеранов СВО в органах власти разного уровня и запустить программу «Адаптивный цех», призванную помочь предприятиям организовать рабочие места для ветеранов с ограничениями по состоянию здоровья. В фокусе внимания оказалась и жилищная тема.
«Отличное предложение о сельской ипотеке для участников СВО в населённых пунктах, где не ведётся активное жилищное строительство нового жилья, позволит решить жилищный вопрос многим», — отметил Евгений Поддубный.
Сбор инициатив продолжается, в том числе на региональных и окружных форумах, проводимых «Единой Россией».
«Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов “с земли”, звучит критика со стороны представителей Правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», — сказал секретарь Генсовета Владимир Якушев.
«Единая Россия» в настоящее время разрабатывает программу на пятилетний срок, но также намерена подготовить программный документ — его иногда именуют манифестом — на более длительную перспективу.