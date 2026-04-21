В метро Москвы открыли движение на участке «Черкизовская» — «Сокольники»

Движение поездов на участке «Черкизовская» — «Сокольники» восстановлено, сообщает московский метрополитен.

«Количество автобусов маршрута КМ увеличено до 37. Они продолжают работу на участке Сокольнической линии от метро “Сокольники” до метро “Комсомольская”, — говорится в сообщении.

Автобусы останавливаются у станций метро «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Пассажиров также просят пользоваться другими радиальными и кольцевыми линиями метро, а также альтернативным наземным транспортом: трамваями Т1, электробусами М60, МЦК, МЦД и другими маршрутами.

21 апреля на части красной ветки московского метро приостановили движение после задымления. В «Мосметро» уточнили, что поезда встали на участке от «Сокольников» до «Парка культуры» из-за технической неисправности одного из составов. Пассажирам порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами, в том числе бесплатными автобусами КМ.