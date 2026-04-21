В метро Москвы открыли движение на участке «Черкизовская» — «Сокольники»

21 апреля на части красной ветки московского метро приостановили движение после задымления. В «Мосметро» уточнили, что поезда встали на участке от «Сокольников» до «Парка культуры» из-за технической неисправности одного из составов. Пассажирам порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами, в том числе бесплатными автобусами КМ.