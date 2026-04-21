Один мост освободился от воды в Нижегородской области

В Нижегородской области за последние сутки от воды освободился один низководный мост через реку Теша в селе Заречное городского округа Арзамас. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. На данный момент новых случаев подтопления территорий не выявлено, ситуация находится под постоянным контролем специалистов.
Несмотря на положительную динамику, в 14 муниципальных образованиях региона остаются затопленными 75 приусадебных участков, 11 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. В зону паводка входят Нижний Новгород, Бор, Арзамас, а также Навашинский, Семеновский, Павловский, Уренский и другие округа. Погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.
Ранее сообщалось, что МЧС предупреждает нижегородцев о сильном снегопаде 20 и 21 апреля.