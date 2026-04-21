Один мост освободился от воды в Нижегородской области

В Нижегородской области за последние сутки от воды освободился один низководный мост через реку Теша в селе Заречное городского округа Арзамас. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. На данный момент новых случаев подтопления территорий не выявлено, ситуация находится под постоянным контролем специалистов.