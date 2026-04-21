Нижегородцу с редкой болезнью впервые в России назначили гормон роста

Врачи Центра материнства и детства Сеченовского университета смогли запустить рост у ребёнка из Нижегородской области с редким орфанным заболеванием — синдромом Моркио. Это генетическое нарушение обычно приводит к тому, что дети перестают расти уже к 6−7 годам, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
Решение стало прорывом: совместно со специалистами РНЦХ им. Б. В. Петровского медики впервые в России назначили пациенту курс отечественного гормона роста. При этом врачи признавали — опыта применения такого лечения при данном диагнозе в стране пока нет.
Риск оправдался. По словам мамы ребёнка, до начала терапии его рост составлял 98,5 сантиметра, а сейчас — уже 106. За два года мальчик вырос на 7,5 сантиметра, что при таком заболевании считается серьёзным достижением.
Сейчас ребёнок регулярно проходит обследования в федеральных клиниках. Этот случай уже называют важным шагом вперёд — он даёт надежду другим семьям, столкнувшимся с редкими заболеваниями.