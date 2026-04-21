В Перми открыли массовые катания на новой ледовой арене «Красная машина»

На ледовой арене «Красная машина» в Перми начали проводить массовые катания для всех желающих. Первые сеансы уже состоялись в апреле — 3, 10, 12, 17 и 19 числа.
Как сообщили представители спорткомплекса, выйти на лед можно только в те часы, когда арена свободна от тренировок и соревнований. Здесь регулярно занимаются юношеские команды, сборная Пермского края по хоккею, а также проходят игры Ночной хоккейной лиги.
Стоимость одного сеанса составляет 600 рублей. Для многодетных семей и участников СВО действует скидка — билет обойдется в 400 рублей при наличии подтверждающих документов. Сопровождающие могут выйти на лед за 200 рублей. Оплата принимается только через терминал в кассе, а катание возможно при наличии собственных коньков.
Ранее «КП-Пермь» писала, что новый ледовый комплекс включает два катка. Большая арена предназначена для тренировок, соревнований и массового катания, а малая — для занятий детских хоккейных команд. Такой формат позволит одновременно проводить тренировки сразу для нескольких групп спортсменов.