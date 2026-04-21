Власти выделяют деньги на проект реконструкции входной группы стадиона «Балтика» в Калининграде

«Балтика» — один из старейших стадионов в Европе. Его построили в 1892 году и позже неоднократно расширяли. В послевоенное время он возобновил работу под названием «Динамо» и стал базой для местной футбольной команды «Пищевик». При реконструкции проспекта Мира в 1940—1950-е вокруг стадиона появился кованый забор, а на входе — монументальный портал с колоннадой и арками. С 1958 года арена и футбольная команда называются «Балтика».