Власти выделяют деньги на проект реконструкции входной группы стадиона «Балтика» в Калининграде. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале правовой информации.
Согласно документу, предельная стоимость работ составляет 33,2 миллиона рублей. Из них 17 миллионов предусмотрено на подготовку проектной документации для реконструкции главного входа на стадион. Эту сумму выделяют из областного бюджета.
Площадь объекта составляет 88 квадратных метров. Финансирование рассчитано на 2026 год. Заказчиком выступает «НПЦ по охране памятников».
В 2024 году стало известно, что в Калининграде планируют «реконструировать и обновить» входную группу стадиона «Балтика». Власти начали готовить проект, но решили провести более серьёзные работы из-за технического состояния несущих конструкций. Как рассказывал руководитель службы охраны памятников Евгений Маслов, при ремонте может потребоваться демонтаж колонн.
«Балтика» — один из старейших стадионов в Европе. Его построили в 1892 году и позже неоднократно расширяли. В послевоенное время он возобновил работу под названием «Динамо» и стал базой для местной футбольной команды «Пищевик». При реконструкции проспекта Мира в 1940—1950-е вокруг стадиона появился кованый забор, а на входе — монументальный портал с колоннадой и арками. С 1958 года арена и футбольная команда называются «Балтика».
После переезда клуба на стадион «Калининград» (сейчас — «Ростех-Арена») власти решили создать на пустующей территории спортивно-ландшафтный парк. Там уже появились теннисные корты, беговые дорожки и несколько полей для игры в футбол. Перед входом благоустроили площадь с фонтаном. Также планируют отремонтировать историческую трибуну и башню.