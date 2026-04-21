Число преступлений против госвласти выросло на 50% в Нижегородской области

Противодействие коррупции остается приоритетным направлением работы правоохранительных органов. За первые три месяца текущего года в Нижегородской области было зафиксировано 158 случаев коррупционных преступлений, что на 15,5% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Статистику опубликовало региональное ГУ МВД России.
Существенную часть выявленных нарушений составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. За отчетный квартал в общей сложности зарегистрировано 127 таких преступлений, превышение прошлогодних цифр составило 12,5%.
Наблюдается также увеличение числа преступлений, направленных против существующей власти, интересов государственной службы и местного самоуправления. Зафиксировано 191 такое преступление, что на 50,5% больше, чем годом ранее.
За период с января по март было официально задокументировано 87 эпизодов взяточничества. Из них 35 случаев связаны с получением взятки, что на 29,5% больше, чем в 2025 году. Число случаев дачи взятки также возросло и составило 32, показав прирост в 23% по сравнению с прошлым годом.
