В Красноярском крае прокуратура помогла организовать перевозку пациентов, проходящих гемодиализ (видео)

В Красноярском крае прокуратура помогла организовать перевозку жителей Тюхтетского округа с инвалидностью для лечения в Ачинске.
В надзорном ведомстве провели проверку обращения жителей Тюхтетского округа, которые являются инвалидами I группы с хронической почечной недостаточностью, проходящих гемодиализ. Пациентам приходилось трижды в неделю самостоятельно добираться из Тюхтета в Ачинск.
При этом, пропуск процедуры гемодиализа может угрожать жизни. А среди пациентов, в том числе дети и пожилые люди, для которых такие поездки были особенно тяжелы.
«Проверка показала, что КГБУЗ “Тюхтетская районная больница” не обеспечила доставку пациентов. Хотя региональные и федеральные программы, в том числе нацпроект “Демография”, предусматривают финансирование транспортной поддержки таких больных», — рассказали в краевой прокуратуре.
В результате надзорное ведомство внесло представление в больницу. После этого были проведены торги и определён перевозчик.
Сейчас пациенты обеспечены регулярной транспортировкой на гемодиализ.
