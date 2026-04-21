Новороссийский центр ФМБА провел занятие для учеников медкласса

Занятие для учеников медицинского профиля школы № 40 в Новороссийске Краснодарского края состоялось в клиническом центре ФМБА России. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в городской администрации.
Практическую часть занятия провела врач — анестезиолог-реаниматолог Люция Гизатуллина. С помощью специального манекена она обучила школьников алгоритмам оказания первой помощи, показала технику сердечно-легочной реанимации и объяснила, как действовать в неотложных ситуациях до приезда скорой помощи.
Вопросы долгосрочного здоровья и образа жизни осветил врач-эндокринолог Алексей Романов. Он подробно остановился на проблеме роста заболеваемости сахарным диабетом в детском возрасте, разобрав ключевые факторы риска. Также врач объяснил, к каким серьезным последствиям для организма может привести регулярное употребление газированных напитков и фастфуда — от инсулинорезистентности до тяжелых эндокринных нарушений.
«Мы ежегодно в “Школу доктора Чугуновой” вносим что-то новое. Такой формат, как “Умные каникулы”, позволяет нам показать будущим коллегам связь между разными областями медицины. Сегодня реаниматолог и эндокринолог работали в одной связке, чтобы донести до ребят главную мысль: грамотная профилактика и базовые навыки спасения одинаково важны», — отметила начальник общего отдела Новороссийского центра ФМБА России Татьяна Зарицкая.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.