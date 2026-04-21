Белорусы 200 раз за сутки позвонили в милицию — вот из-за чего

МВД сказало про 200 звонков белорусов в милицию за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы 200 раз за сутки позвонили в милицию — вот из-за чего. Подробности приводит Министерство внутренних дел.

«За минувшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников», — сказано в сообщении.

Большинство злодеяний удалось предотвратить. Сработала и оперативность сотрудников органов внутренних дел, и бдительность граждан. Однако было зарегистрировано 11 преступлений, которые были совершены при использовании информационно-коммуникационных технологий.

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал возможность совершения платежей в адрес 21 иностранного платежного реквизита, который использовался аферистами. Кроме того, были приостановлены расходные операции по 16 счетам. Вместе с тем сотрудники милиции смогли задержать троих курьеров, работавших в интересах аферистов.

По данным МВД, наиболее популярным способом совершения противоправных действия является покупка товаров на интернет-площадках. Затем идут фишинг (речь идет про направление белорусов на поддельные как торговые, так банковские и сервисные ресурсы, которые сложно отличить от настоящих), торговля на финансовых биржах.

«Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

Кстати, белорусские банки будут следить за всеми операциями клиентов с 1 июля 2026 года.

