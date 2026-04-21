Майор полиции провела профилактический урок в техникуме Биробиджана.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних посетили Политехнический техникум Биробиджана с образовательной миссией. Профилактическое мероприятие было направлено на повышение правовой грамотности молодежи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в МВД по ЕАО, старший инспектор ПДН Татьяна Головина проинформировала студентов о вреде вейпинга и наркотических средств. Особый акцент был сделан на юридических последствиях участия в распространении запрещенных препаратов.
Помимо медицинской и правовой тематики, инспектор напомнила о правилах безопасного передвижения на электросамокатах и велосипедах. Также поднималась тема безопасности в интернете. Студентам посоветовали критически относиться к объявлениям о «легких деньгах», чтобы не стать соучастниками преступлений. В ходе диалога учащиеся получили разъяснения по интересующим их статьям административного и уголовного кодексов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru