Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минжилкомхоз объяснил, кто должен ухаживать за могилами

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Ответственность за состояние могилы несут те, кто организовал похороны или установку памятника, сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства (Минжилкомхоз) Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Именно они считаются фактическими владельцами участка захоронения и обязаны следить за его состоянием», — подчеркнули в министерстве.

Это означает, в частности, что ремонт или замена памятников в большинстве случаев — ответственность родственников.

Если могила запущена, администрация кладбища имеет право потребовать привести его в порядок. Сделать это надо в течение двух лет с даты уведомления. После этого срока разрушенный памятник могут убрать, а взамен поставить идентификационный знак с указанием ФИО, дат рождения и смерти.

Также ведомство напомнило, что, согласно правилам, могилу нужно регулярно очищать от мусора, старых венков и листвы. Нельзя допускать, чтобы участок зарастал травой. В порядок нужно приводить не только его, но и пространство вокруг: в том числе проходы между соседними участками.

Убираясь на могиле, надо помнить, что выбрасывать мусор в неустановленных местах запрещено.

Кроме того, нельзя самовольно садить у могил деревья, а кустарники допускаются только по согласованию на специально отведенных для этого местах.