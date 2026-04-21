Минжилкомхоз объяснил, кто должен ухаживать за могилами

«Именно они считаются фактическими владельцами участка захоронения и обязаны следить за его состоянием», — подчеркнули в министерстве.
Это означает, в частности, что ремонт или замена памятников в большинстве случаев — ответственность родственников.
Если могила запущена, администрация кладбища имеет право потребовать привести его в порядок. Сделать это надо в течение двух лет с даты уведомления. После этого срока разрушенный памятник могут убрать, а взамен поставить идентификационный знак с указанием ФИО, дат рождения и смерти.
Также ведомство напомнило, что, согласно правилам, могилу нужно регулярно очищать от мусора, старых венков и листвы. Нельзя допускать, чтобы участок зарастал травой. В порядок нужно приводить не только его, но и пространство вокруг: в том числе проходы между соседними участками.
Убираясь на могиле, надо помнить, что выбрасывать мусор в неустановленных местах запрещено.
Кроме того, нельзя самовольно садить у могил деревья, а кустарники допускаются только по согласованию на специально отведенных для этого местах.