Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области нашли еще более 550 га заросших сорняками полей

На этих неухоженных землях случаются пожары.

В Калининградской области нашли еще 551 га заросших сорняками и кустарниками полей. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора. Речь идет о землях сельхозназначения в Правдинском, Черняховском и Гвардейском районах.

Накануне специалисты обследовали поля площадью более 590 га, граничащие с лесами и населенными пунктами. Все они принадлежат физическим и юридическим лицам, но большая их часть запущена. На заросших полях зафиксировали следы пала травы.

Правообладателям земельных участков будут объявлены предостережения и выданы предписания об устранении нарушений.