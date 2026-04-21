В Калининградской области нашли еще более 550 га заросших сорняками полей

В Калининградской области нашли еще 551 га заросших сорняками и кустарниками полей. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора. Речь идет о землях сельхозназначения в Правдинском, Черняховском и Гвардейском районах.
Накануне специалисты обследовали поля площадью более 590 га, граничащие с лесами и населенными пунктами. Все они принадлежат физическим и юридическим лицам, но большая их часть запущена. На заросших полях зафиксировали следы пала травы.
Правообладателям земельных участков будут объявлены предостережения и выданы предписания об устранении нарушений.