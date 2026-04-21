Первым испытавшим препарат для стимуляции роста в РФ стал нижегородский ребенок

Российские доктора впервые использовали препарат для стимуляции роста. Их пациентом стал юный нижегородец с синдромом Моркио. Об этом сообщает главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Редкое генетическое заболевание останавливает рост ребенка в шестилетнем возрасте. Терапию для нижегородского пациента в течение двух лет подбирали специалисты РНЦХ им. Б. В. Петровского и Сеченовского университета.
Благодаря препарату мальчик стал прибавлять в росте — за два года он стал выше на 7,5 см. По словам Алексея Никонова, терапия запустила биологические часы организма ребенка заново. Сейчас за юным пациентом наблюдают специалисты из федеральных клиник.
