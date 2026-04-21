Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первым испытавшим препарат для стимуляции роста в РФ стал нижегородский ребенок

У мальчика диагностировано редкое генетическое заболевание.

Источник: Живем в Нижнем

Российские доктора впервые использовали препарат для стимуляции роста. Их пациентом стал юный нижегородец с синдромом Моркио. Об этом сообщает главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Редкое генетическое заболевание останавливает рост ребенка в шестилетнем возрасте. Терапию для нижегородского пациента в течение двух лет подбирали специалисты РНЦХ им. Б. В. Петровского и Сеченовского университета.

Благодаря препарату мальчик стал прибавлять в росте — за два года он стал выше на 7,5 см. По словам Алексея Никонова, терапия запустила биологические часы организма ребенка заново. Сейчас за юным пациентом наблюдают специалисты из федеральных клиник.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2026 году нижегородцы совершили более восьми тысяч донаций крови и ее компонентов.