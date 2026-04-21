В Рособрнадзоре назвали предметы, которые можно проносить на ЕГЭ

Рособрнадзор утвердил перечень предметов, которые разрешено проносить на Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Этот список содержится в пункте 71 порядка проведения ЕГЭ, сообщает «Российская газета».
На парте, помимо экзаменационных материалов и черновиков, которые выдают непосредственно в аудитории, могут находиться следующие вещи:
гелевая или капиллярная ручка чёрного цвета;
документ, удостоверяющий личность, например, паспорт;
лекарственные препараты, если они необходимы;
лёгкий перекус: бутылка воды (желательно прозрачной), шоколадка или батончик (упаковка должна быть тихой, чтобы не мешать другим участникам экзамена);
средства обучения и воспитания, разрешённые для конкретного предмета, такие как линейка, атлас или другие инструменты.
Последний пункт требует особого внимания, так как список разрешённых средств зависит от предмета. В некоторых случаях их может не быть вовсе. Вот что разрешено использовать на ЕГЭ по разным предметам:
Биология: непрограммируемый калькулятор без возможности связи, хранения данных или доступа в интернет.
География: географические карты (административная карта России и политическая карта мира), статистические приложения, выдаваемые вместе с заданиями, а также непрограммируемый калькулятор.
Иностранные языки: технические устройства для воспроизведения аудиозаписей, находящихся на электронных носителях, использующиеся для выполнения заданий раздела «Аудирование». Также допускается использование компьютерной техники без доступа в интернет и аудиогарнитуры для заданий с устными ответами. Эти средства предоставляет школа.
Информатика: автономная компьютерная техника с доступом к редакторам электронных таблиц, текстовым редакторам и средам программирования. Оборудование также предоставляется школой.
Литература: орфографический словарь.
Математика: линейка без справочной информации, используемая для построения чертежей и графиков.
Физика: линейка для построения графиков и схем, а также непрограммируемый калькулятор.
Химия: непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов. Эти материалы выдаются вместе с заданиями ЕГЭ.
Для участников с ограниченными возможностями здоровья могут быть предоставлены специальные технические средства, если это необходимо.
