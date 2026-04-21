Под Красноярском наполовину снесут недостроенный торговый центр «Ашан»

Огромный недостроенный торговый центр у западного въезда в Красноярск частично снесут. Об этом стало известно 21 апреля на внеочередной сессии Горсовета.
Глава Солонцовского сельсовета Валерий Загайнов подтвердил, что корпус с возведенными стенами планируют достроить к 2028 году. Остальную часть ТЦ, в котором планировали открыть гипермаркет «Ашан», демонтируют.
Напомним, недострой площадью 240 тысяч квадратных метров начали возводить еще в 2010 году. Однако в 2017-м стройка встала.
Ранее мы писали, что в Манском районе Красноярского края приближается к концу обновление детского лагеря «Березка».