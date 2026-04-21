Предприятия Красноярского края переработали 280 тысяч тонн молока

Минсельхоз региона начал принимать заявки от сельхозпредприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых производством молочной продукции, желающих получить субсидии на возмещение части затрат по переработке сырого молока. В текущем году на эти цели из федерального и краевого бюджетов направлено 38,6 миллиона рублей. В 2025 году субсидии получили 13 краевых производителей. В пресс-службе регионального минсельхоза сообщили, что в прошлом году краевые предприятия переработали 280 тысяч тонн сырого молока. За год в крае было произведено: 137,2 тысячи тонн молока, 3,3 тысячи тонн сливочного масла, 1,8 тысячи тонн сыра, 5 тысяч тонн творога, 25,7 тысячи тонн кисломолочных продуктов, 11,6 тысячи тонн сметаны. Предприятиям возмещают затраты на приобретение молока для производства пищевой продукции, покупную энергию всех видов, обеспечение функционирования производственных помещений, а также оплату труда работников, занятых на переработке. Кроме этого направления, молокоперерабатывающие предприятия могут претендовать на господдержку для приобретения техники и оборудования, а также при реализации инвестиционных проектов, — отметил министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.