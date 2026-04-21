На одного воронежца приходится свыше 350 тысяч рублей долга перед банками

Воронежская область заняла 49 место в общероссийском рейтинге по просроченной задолженности населения перед банками. Это следует из исследования аналитиков РИА Новости, опубликованного в понедельник, 20 апреля.
По состоянию на 1 марта 2026 года, доля просроченной задолженности в области составила 4,84% от общего объёма займов, что на 0,42% больше, чем годом ранее. На одного экономически активного жителя региона в среднем приходится 379 тысяч рублей задолженности по кредитам.
Лидерами рейтинга по платёжной дисциплине стали Севастополь, Крым, Санкт-Петербург и Москва, где доля просрочки заметно ниже. Наиболее сложная ситуация обстоит в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Там за год задолженность по кредитам выросла.