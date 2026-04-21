СК показал записку туристов о гибели троих красноярцев в горах Бурятии

Напомним, группа из 15 жителей Красноярска прибыла в бурятский посёлок Монды для восхождения на пик. 18 апреля они вышли из базового лагеря, рассчитывая вернуться 22 апреля. Однако в ночь на 21 апреля несколько участников спустились к трассе и оставили тревожную записку в кафе, после чего поднялись обратно к месту происшествия. Владелец заведения передал сообщение спасателям.