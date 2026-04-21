Кто-кто в теремочке живёт? Лев и медведи ищут дом из-за ссоры отца и сына

В небольшом посёлке Пермского края уже больше 10 лет живут необычные домашние питомцы. Валерий Лебедев приютил кошек, собак, двух медведей и льва. Его дом стал местом притяжения для туристов со всей страны. Однако из-за семейного конфликта животные и их хозяин могут остаться без крыши над головой. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
«Проваливайте отсюда, животные!».
В редакцию сайта perm.aif.ru обратилась супруга Валерия Екатерина. Она рассказала, что их семья вместе со всеми подопечными готовится к переезду. Правда, точного места пока нет: владелец животных попросил помощи у администрации Губахинского округа. Он рассчитывает на программу, по которой можно получить в пользование бесхозную землю.
«Мы обратились за помощью, но там всё небыстро. Мы не просим финансовой помощи. Нам нужны именно “руки” для переезда», — поделилась Екатерина с сайтом perm.aif.ru.
Причиной срочного переезда стал обостривший давний конфликт между Валерием и его сыном Евгением, собственником дома и земли, на котором расположено яблоко раздора. По словам Екатерины, каждый раз, когда мужчины ссорятся, Евгений требует от отца съехать. Устав от постоянных упрёков, супруги решили найти новый дом для себя и своих питомцев.
«Мы подумали, что, наверное, надо съезжать. Ну, а как? Постоянно подстраиваться под его настроение? Сначала всё нормально, а потом: “У вас есть две недели, проваливайте отсюда, животные!”. Конечно, это и отцу очень обидно», — рассказала Екатерина сайту perm.aif.ru.
«Я никогда их не оставлю».
Сам Евгений поводом для конфликтов с отцом видит бесконечные долги. По его словам, Валерий не только должен всем своим знакомым и банкам, но и накопил приличную задолженность за коммунальные услуги.
«Я плачу за помещение, я плачу налоги. Зачем мне эти проблемы? У меня есть ребёнок, мне есть куда деньги тратить», — поделился Евгений с сайтом perm.aif.ru.
На месте зверинца сын хочет открыть автосервис, в помещении уже установлен подъёмник. Увлечение своего отца Евгений не разделяет и считает, что от питомника страдают окружающие.
«Я отрицательно к этому отношусь. У него долги, у него запреты. Кругом все только страдают. А он ничего не хочет делать», — рассказал владелец дома и земли сайту perm.aif.ru.
Валерий не отрицает, что в своё время сын ему сильно помог и с помещением, и с животными. Но всё чаще во время ссор Евгений грозит выставить отца за дверь, и мужчина переживает, что может в любой момент оказаться на улице.
«Давайте честно, я уже не то, что взрослый, я уже престарелый. И я не хочу дожидаться, условно, зимы, когда меня просто припрут и скажут уходить. Ну, а что я могу? Всё равно животных не брошу. Это те же дети. Я никогда их не оставлю», — считает Валерий.
«Мы во всём разберёмся».
За своих питомцев житель Прикамья стоит горой. 14-летнюю медведицу Машу Валерий выкупил, когда её готовили на прикормку собакам. 6-летнего Мишу нашли охотники и привезли его в Углеуральский. Позже в зверинце появился и лев Лёва. Для царя зверей ежедневно топят печь, чтобы он не замёрз в суровые уральские морозы. По словам хозяина, у хищника преобладают кошачьи повадки, но никакой агрессии он не проявляет.
«Лёве было год и месяц, когда его привезли. С тех пор он уже пять лет со мной. Перед тем, как лев приехал ко мне, ему сделали операцию в Москве. Скорее всего, он съел трубчатую кость, а их вообще нельзя употреблять. Я по сей день из курицы все кости убираю», — рассказал Валерий сайту perm.aif.ru.
Помимо медведей, льва, собак и кошек необычная семья приютила шиншиллу и енотовидную собаку. Животные ежедневно привлекают туристов, но Валерий не берёт с них денег. В трудной ситуации рассчитывает, прежде всего на себя.
«Мне не надо, чтобы кто-то помогал финансово. Потихоньку со всем разберусь. Но помощь, конечно, нужна. Клетки медведям делать — необходима арматура, надо чтоб кто-то приварил всё. Льву нужен подогрев, нужна печь. Ничего, мы во всём разберёмся», — не теряет надежды Валерий.
Он уверен, что к следующей зиме у животных будет свой новый дом. Не отчаиваться Валерию помогает поддержка супруга Екатерина, младший сын и друзья. Пока неясно, как будут развиваться события, но мы будем пристально за ними следить.