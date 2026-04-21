Следователи назвали причину смерти упавшей с теплохода в Перми женщины

Ход проверки находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

Следователи назвали причину гибели женщины, которая упала с теплохода в Перми, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

По предварительным данным, утром 21 апреля рядом с теплоходом «Н. В. Гоголь», пришвартованным на территории ремонтно-эксплуатационной базы флота, нашли тело женщины 1964 года рождения. Погибшая работала на судне поваром. По одной из версий, она выпала за борт и утонула. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пермская транспортная прокуратура также организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ход доследственной проверки находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

Согласно информации на сайте туроператора, 30 апреля теплоход «Н. В. Гоголь» должен отправиться в свою первую навигацию по маршруту «Пермь — Агидель — Пермь».