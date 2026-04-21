Следователи назвали причину смерти упавшей с теплохода в Перми женщины

По предварительным данным, утром 21 апреля рядом с теплоходом «Н. В. Гоголь», пришвартованным на территории ремонтно-эксплуатационной базы флота, нашли тело женщины 1964 года рождения. Погибшая работала на судне поваром. По одной из версий, она выпала за борт и утонула. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.