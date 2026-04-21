Транспортники объявили дату старта сезонных автобусов до садовых товариществ в Челябинске

Сезонные перевозки продлятся до 27 сентября включительно. В этом году отменен маршрут № 16с — пассажирам рекомендуют пользоваться круглогодичным автобусом № 10к (ЧМК — Челябэнерго — Агроуниверситет). Также изменилась схема движения № 60с: теперь он следует только от СНТ «Надежда» до Чичерина, а доехать от Чичерина до СНТ «Вишневый» можно на маршруте № 95 «Молодогвардейцев — Привилегия».