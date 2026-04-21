Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортники объявили дату старта сезонных автобусов до садовых товариществ в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 21 апреля, ФедералПресс. Сезонные дачные маршруты начнут курсировать в областном центре с субботы, 25 апреля. Об этом сообщил «Организатор перевозок».

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Всего в этом году запланирована работа 18 автобусов: 13 — по Челябинску, 4 — в Копейске и один межмуниципальный рейс в Сосновский район», — рассказали в «Организаторе перевозок».

Перечень садовых маршрутов в Челябинске:

· № 21с (ЧТЗ — ТЭЦ-3);

· № 25с (ДК Строителей — СНТ «Ферросад»);

· № 38с (Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3»);

· № 55с (Мамина — Межозерная через Комарова и Самохина);

· № 57с (Мамина — Межозерная через Хохрякова и Зальцмана);

· № 60с (Чичерина — СНТ «Надежда»);

· № 65с (Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4»);

· № 67с (Областная больница — СНТ «Вишнёвый»);

· № 70с (Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2»);

· № 73с (ЧТПЗ — Сад Кузнец-3);

· № 84с (ДК Строителей — СНТ «Надежда»);

· № 90с (вокзал — Новосинеглазово через СНТ «Кристалл», «Янтарь», «Прогресс»);

· № 93с (ЧМК — СНТ «Авиатор 2»);

· № 184 (Центральный автовокзал — СНТ «Градостроитель»).

В Копейске:

· № 12с (автовокзал — СНТ «Мичурина»);

· № 17с (автовокзал — СНТ «Винзавода»);

· № 27с (автовокзал — СНТ «Дружба»);

· № 28с (автовокзал — СНТ «Дударевская роща»).

В перевозчике также уточнили типы подвижного состава: автобусы большого класса выйдут на маршруты № 21с, 55с, 57с, 67с, 70с, 90с, 93с; большой и малый класс — на № 38с; малый класс — на № 25с, 60с, 65с, 73с, 84с, 184. В Копейске на всех четырех направлениях будут работать автобусы среднего класса.

Сезонные перевозки продлятся до 27 сентября включительно. В этом году отменен маршрут № 16с — пассажирам рекомендуют пользоваться круглогодичным автобусом № 10к (ЧМК — Челябэнерго — Агроуниверситет). Также изменилась схема движения № 60с: теперь он следует только от СНТ «Надежда» до Чичерина, а доехать от Чичерина до СНТ «Вишневый» можно на маршруте № 95 «Молодогвардейцев — Привилегия».