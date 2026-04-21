Зарплаты представителей рабочих профессий резко выросли на Дону

В Ростовской области в первом квартале 2026 года работодатели стали предлагать более высокие зарплаты, в том числе для представителей рабочих профессий. По данным платформы для поиска работы, в среднем вакансии подорожали на 10% — это около 6,7 тыс. рублей.
Медианная зарплата в регионе достигла 74,4 тыс. рублей. Больше всего в абсолютных цифрах выросли предложения для сварщиков (+154,9 тыс. руб.), прорабов (+115,4 тыс.), операционных директоров (+90 тыс.), программистов (+69,3 тыс.) и монтажников (+68,6 тыс.). Также зарплаты подняли для электромонтажников, маляров, штукатуров, главных инженеров проекта, курьеров и операторов станков с ЧПУ.
Самые высокие зарплаты, по данным аналитиков, по-прежнему у топ-менеджеров, самые низкие — в науке и образовании.