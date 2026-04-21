Казанские ученые создали датчик для измерения влажности почвы

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) разработали и запатентовали датчик для измерения влажности почвы, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Принцип работы нового прибора основан на зависимости электропроводности от влажности: в сухой почве ток очень малый из-за высокого сопротивления, а во влажной он возрастает. Датчик пропускает ток через слой грунта между двумя электродами — остается только измерить величину тока. Устройство представляет собой «стакан» с рукояткой на крышке. В центре расположен стержневой электрод с острым керамическим наконечником, чтобы ток шел именно через боковой слой грунта.
Наружный электрод выполнен в виде винтовых спиральных элементов, которые легко ввинчиваются в почву при повороте рукоятки. При этом грунт плотно забирается внутрь «стакана», уменьшая количество пустот, что важно для точности измерений. После ввинчивания датчика в грунт подается напряжение от внешнего источника — сети, аккумулятора или батареи. Чем больше воды и растворенных солей в почве, тем ниже ее сопротивление и тем сильнее будет ток.
По оценкам разработчиков, устройства на основе нового датчика смогут использоваться как в крупных агрохолдингах, так и в фермерских хозяйствах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.