Спасатели выехали для эвакуации тел трех туристов в Бурятии

Семь спасателей выехали для эвакуации тел погибших туристов в Окинском районе на гору Мунку-Сардык, сообщает агентство ГО и ЧС Республики Бурятия во «ВКонтакте».

Источник: РБК

Трое туристов из Красноярска погибли во время спуска с горы, всего в составе группы было 15 человек. По данным Shot, туристы застряли на «подушке» Мунку-Сардыка — на плато перед крутым скально-ледовым участком. Участок не защищен от ветра, туристы могли погибнуть от переохлаждения. «В настоящее время для эвакуации тел погибших в Окинский район выехал отряд спасателей БРПСС в составе семи человек и спецтехники», — говорится в сообщении.

Региональное управление Следственного комитета (СК) Бурятии возбудило по сообщению о гибели трех туристов дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальное наказание — до десяти лет колонии. Об этом СК сообщил в Max.

