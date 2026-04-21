Спасатели выехали для эвакуации тел трех туристов в Бурятии

Трое туристов из Красноярска погибли во время спуска с горы, всего в составе группы было 15 человек. По данным Shot, туристы застряли на «подушке» Мунку-Сардыка — на плато перед крутым скально-ледовым участком. Участок не защищен от ветра, туристы могли погибнуть от переохлаждения. «В настоящее время для эвакуации тел погибших в Окинский район выехал отряд спасателей БРПСС в составе семи человек и спецтехники», — говорится в сообщении.