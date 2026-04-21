Для долгожданной школы в красноярских Тихих Зорях закупают мебель и технику

Управление капитального строительства Красноярска закупает оборудование и мебель для новой школы в микрорайоне Тихие Зори. Большую часть поставок планируют завершить к концу мая, сообщает ГрадВестник.
Торги на поставку кухонной мебели, линии раздачи, холодильников и обеденных групп уже завершились. Также приобретены пароконвекционные печи — они позволяют готовить еду без потери полезных свойств продуктов.
Сейчас заключают контракт на оборудование для лингафонных кабинетов, где дети будут изучать иностранные языки с помощью аудио- и видеотехнологий. Идут торги на поставку компьютеров, интерактивных досок, выдвижных кроватей для групп продленного дня, столов для кабинетов химии и физики, а также токарных станков по дереву и металлу и точильно-шлифовальной машины для уроков труда. Для артистических уборных закупают гримерные столы, а для актового зала — видеостену из нескольких экранов. От проекторов в современных школах постепенно отказываются.
Школа в Тихих Зорях станет первой в городе, где появятся дидактические столы — специальные развивающие приспособления, которые помогают детям получать знания через игру.
Сейчас в здании завершается финишная отделка: красят стены и потолки, устанавливают двери, кладут линолеум. Также монтируют инженерные системы, туалетные перегородки и сантехнику.
Общая готовность объекта составляет 82%.
