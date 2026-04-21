Более 1 млн рублей взыскивают с полигона ТКО под Сергачом за порчу почв

На прилегающей к свалке территории обнаружено опасное содержание ртути и нефтепродуктов.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия потребовало от ООО «АГЖО-Сергач» возместить вред, причиненный окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки полигона твердых бытовых отходов в районе села Ачка было установлено, что деятельность предприятия привела к серьезному загрязнению земель, граничащих с объектом.

Лабораторный анализ проб почвы выявил значительные превышения допустимых концентраций нефтепродуктов, ртути и других токсичных веществ. За выявленные нарушения юридическое и должностное лица уже были оштрафованы на общую сумму 250 тысяч рублей. Теперь компании предъявлено требование о выплате основной суммы ущерба, рассчитанной специалистами надзорного органа.

Сумма ущерба почвам составила более 1 миллиона рублей. Если руководство «АГЖО-Сергач» откажется выплатить средства в добровольном порядке, Росприроднадзор намерен добиваться взыскания через суд.

Ранее сообщалось, что одобрен проект второй очереди модернизации нижегородской станции аэрации.