Более 1 млн рублей взыскивают с полигона ТКО под Сергачом за порчу почв

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия потребовало от ООО «АГЖО-Сергач» возместить вред, причиненный окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки полигона твердых бытовых отходов в районе села Ачка было установлено, что деятельность предприятия привела к серьезному загрязнению земель, граничащих с объектом.
Лабораторный анализ проб почвы выявил значительные превышения допустимых концентраций нефтепродуктов, ртути и других токсичных веществ. За выявленные нарушения юридическое и должностное лица уже были оштрафованы на общую сумму 250 тысяч рублей. Теперь компании предъявлено требование о выплате основной суммы ущерба, рассчитанной специалистами надзорного органа.
Сумма ущерба почвам составила более 1 миллиона рублей. Если руководство «АГЖО-Сергач» откажется выплатить средства в добровольном порядке, Росприроднадзор намерен добиваться взыскания через суд.
