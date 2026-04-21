В РАНХиГС назвали самую популярную специальность у учащихся колледжей

Самое популярное направление подготовки по программам среднего профессионального образования — «торговля, туризм, гостиничное дело и сфера услуг», причем как для программ подготовки специалистов среднего звена, так и квалифицированных рабочих и служащих. Чаще эти направления выбирают девушки, следует из исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.
Девушки выбирают медицину, а юноши — инженерные специальности.
Из программ подготовки специалистов среднего звена самым популярным направлением среди девушек стали медицина и здравоохранение, торговля и туризм заняли второе место, хотя они лидируют при получении профессии рабочего или служащего. На третьем — экономика, финансы, менеджмент. Еще 7,6% девушек выбирают педагогическое образование в колледже, а примерно по 5% предпочитают юриспруденцию и право, а также искусство и культуру.
У юношей популярнее всего инженерные специальности и строительство, причем как среди получающих профессию специалиста среднего звена (13,5%), так и у будущих квалифицированных рабочих (18,9%). В техникумах второе место по популярности у юношей занимает направление «сельское, лесное, рыбное хозяйство», его выбирают 12,8%. Торговля и туризм на третьем месте — среди юношей это направление выбирают 7,7%. Среди профессий специалистов среднего звена на втором по популярности месте медицина — это 4,8% учащихся. Еще 4% юношей выбирают информационные и компьютерные технологии.
Девушки чаще поступают на профессии специалистов среднего звена, они составляют 64,8% от всех обучающихся в этих образовательных учреждениях. Среди будущих квалифицированных рабочих и служащих больше юношей, хотя и с меньшим отрывом — они составляют 57,4% всего набора.
Система среднего профессионального образования (СПО) готовит два основных блока специалистов: квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов среднего звена. Обучение рабочих и служащих обычно длится меньше, и они не могут занимать руководящие должности в отличие от специалистов среднего звена.
Как поясняют авторы исследования, девушки более осознанно выбирают специальность, исходя из планов дальнейшего трудоустройства, причем готовы учиться, а затем работать не только в своем регионе, а при трудоустройстве отдают приоритет не карьерному росту, а интересной работе и уровню зарплаты.
Юноши же уделяют больше внимания карьерным перспективам в выбранной специальности, заинтересованы в уровне заработной платы на начальном этапе и перспективах повышения зарплаты (доходов) в будущем, указано в исследовании.
В основу исследования легли результаты опроса, проведенного в 2025 году. Анкетирования проходили студенты СПО очной формы обучения трех регионов: Свердловской, Волгоградской и Псковской областей.
Регионы выбраны исходя из уровня социально-экономического развития регионов, пояснили авторы. Так, Свердловская область — представитель регионов с более высоким уровнем, Волгоградская область — со средним уровнем, а Псковская область — представитель регионов с более низким уровнем социально-экономического развития. В связи с этим данные можно экстраполировать на страну в целом, сообщили авторы.
Всего опросили почти 1,5 тыс. человек, из них на программах подготовки квалифицированных рабочих и служащих обучались160 девушек и 2017 юношей, а на программах подготовки специалистов среднего звена — 664 девушки и 361 юноша.
Руководитель проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Кристина Зорина в разговоре с РБК отметила, что студенты СПО чаще всего выбирают направления торговли и туризма, отталкиваясь от предложения со стороны рынка. По ее словам, большинство чаще всего получает первый опыт работы в сфере продаж, поэтому программы торговли могут быть популярны.
Зорина также заметила, что 52% молодых специалистов, включая студентов колледжей, считают, что начинать работать нужно во время обучения: «Образовательные организации подстраиваются под этот запрос, предлагают различные гибкие графики, форматы практики и то, как можно совмещать такой формат».
Как сказал РБК генеральный директор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов, около 40% идущих в СПО школьников хотят избежать ЕГЭ, эта часть студентов не делает серьезной ставки на профессию: «Нет желания пойти в нефтяной колледж и стать нефтяником или пойти в металлургический, чтобы стать металлургом. Им важна траектория: завершить образовательный цикл и где-то работать». Фирсов добавил, что часть молодежи хочет идти в сферу сервиса, так она кажется близкой, понятной, доступной и для обучения не нужно ехать в другой регион.
Согласно представленному в феврале исследованию «Платформы», помимо нежелания сдавать ЕГЭ школьники выбирают СПО из-за возможности быстро начать самостоятельную жизнь и гарантированного трудоустройства.
По мнению Фирсова, ценность высококвалифицированной рабочей профессии выросла, так как сложились позитивные стереотипы, в числе самых высокооплачиваемых профессий в рейтингах — сварщик и швея. В колледжах, связанных с индустриальным сегментом нефтяной или металлургической промышленности, существенно возрастает доля студентов, которые идут работать по профессии, так как для них «это рациональный и осознанный выбор», отметил он.
Недостаток баллов и близость к дому.
Самая распространенная причина, по которой учащийся техникума или колледжа не выбрал другую, более привлекательную для него профессию или специальность, — нехватка баллов, указывают авторы исследования. Причем с девушками это происходит чаще, чем с юношами: 14,5 против 13,7% на профессиях рабочих и служащих и 19,4 против 10,4% на профессиях среднего звена.
Главным критерием выбора колледжа для девушек, поступающих на профессии специалиста среднего звена, стало наличие там выбранной специальности — так ответили 11,3%, тогда как среди юношей этим принципом руководствуются лишь 5,3%. Также девушки чаще руководствовались удобным расположением колледжа, на это указали 9% девушек и 5,2% юношей, а также тем, что ранее в этот колледж поступали друзья — соответственно 7,3 и 4,8%. О случайном или спонтанном выборе учебного заведения сказали 5,4% девушек и 2,6% юношей, обучающихся на программах среднего звена, а также 6,3% девушек и 5,4% юношей на программах рабочих и служащих.
Независимо от гендерной принадлежности молодые люди хотят выйти на работу сразу после получения диплома, на это указали более 80% всех учащихся программ СПО. При этом трудоустроиться по специальности, которую они получают, намерены более половины обучающихся.
Главные факторы трудоустройства, которые выделяют студенты СПО, схожи у молодых людей и девушек. Важнее всего для них интересная, подходящая работа — об этом сказали 15,6% будущих специалистов среднего звена и 13,7% рабочих, а также уровень зарплат на начальном этапе — 15,8 и 13,8% соответственно.