Воронежец заплатит 2,2 миллиона рублей за «покупку» первой группы инвалидности

Суд вынес приговор мужчине, который дал крупную взятку ради соцвыплат.

Источник: Комсомольская правда

Воронежца признали виновным в даче крупной взятки ради фиктивной инвалидности и незаконном получении государственных выплат. Суд назначил ему наказание в виде штрафа, сумма которого в три раза превысила полученную им выгоду. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Следствие и суд установили, что летом 2022 года мужчина решил незаконно оформить себе I группу инвалидности. Через посредника он передал крупную взятку должностным лицам, после чего медики подготовили фиктивные документы о состоянии его здоровья. На основании этих бумаг мужчине заочно присвоили статус инвалида сроком на два года, что дало ему право на получение пенсии и ежемесячных денежных выплат.

В результате махинации бюджету РФ в лице регионального отделения Социального фонда России был причинен ущерб на сумму 702 653 рубля. Этими деньгами осужденный распорядился по своему усмотрению. По итогам рассмотрения дела суд приговорил афериста к штрафу в размере 2 200 000 рублей. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.