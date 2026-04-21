Воронежец заплатит 2,2 миллиона рублей за «покупку» первой группы инвалидности

Воронежца признали виновным в даче крупной взятки ради фиктивной инвалидности и незаконном получении государственных выплат. Суд назначил ему наказание в виде штрафа, сумма которого в три раза превысила полученную им выгоду. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.
Следствие и суд установили, что летом 2022 года мужчина решил незаконно оформить себе I группу инвалидности. Через посредника он передал крупную взятку должностным лицам, после чего медики подготовили фиктивные документы о состоянии его здоровья. На основании этих бумаг мужчине заочно присвоили статус инвалида сроком на два года, что дало ему право на получение пенсии и ежемесячных денежных выплат.
В результате махинации бюджету РФ в лице регионального отделения Социального фонда России был причинен ущерб на сумму 702 653 рубля. Этими деньгами осужденный распорядился по своему усмотрению. По итогам рассмотрения дела суд приговорил афериста к штрафу в размере 2 200 000 рублей. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.