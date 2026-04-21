Воронежец заплатит 2,2 миллиона рублей за «покупку» первой группы инвалидности

Следствие и суд установили, что летом 2022 года мужчина решил незаконно оформить себе I группу инвалидности. Через посредника он передал крупную взятку должностным лицам, после чего медики подготовили фиктивные документы о состоянии его здоровья. На основании этих бумаг мужчине заочно присвоили статус инвалида сроком на два года, что дало ему право на получение пенсии и ежемесячных денежных выплат.