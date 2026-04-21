Дождь и заморозки ожидаются в Волгоградской области 22 апреля

Жителей Волгограда и Волгоградской области ожидает переменчивая погода с дождями, а местами даже с заморозками 22 апреля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Синоптики прогнозируют прохладный день, который принесет с собой не только осадки, но и сильный ветер.
В самом Волгограде 22 апреля установится переменная облачность. В течение дня ожидается кратковременный дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 5−7 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут 10−12 градусов. Жителям города стоит подготовиться к прохладному и влажному дню, не забыв зонты и теплую одежду.
По всей Волгоградской области картина будет схожей, но с некоторыми особенностями. Также ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Однако днем в отдельных районах возможны грозы, что потребует особой осторожности. Ветер изменит направление на западное, затем юго-западное, сохраняя скорость 8−13 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.
Особенностью погоды по области станут ночные заморозки. Температура воздуха ночью опустится до 2−7 градусов тепла, а местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются минусовые значения — от −1 до −3 градусов. Днем же воздух прогреется до 7−12 градусов. Садоводам и огородникам Волгоградской области стоит обратить внимание на прогноз и принять меры для защиты растений от низких температур.