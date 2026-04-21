В Казани фиксируют рост числа «свадебных туристов»

По ее словам, Казань остается одним из самых востребованных городов для регистрации браков благодаря туристической привлекательности и возможности проводить торжества в разных форматах и на необычных площадках.
«К нам приезжают буквально на один день, чтобы зарегистрировать брак. Мы с удовольствием всех принимаем и организуем торжества в любых традициях — татарских, национальных, на разных языках, включая английский», — отметила она.
Студеникина напомнила, что запись на церемонии осуществляется через портал Госуслуги, где можно выбрать доступные даты и площадки проведения.
Руководитель пресс-службы Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Айсылу Шаехова сообщила, что в республике фиксируют устойчивый рост числа браков — уже третий год подряд. Так, в 2025 году в Татарстане зарегистрировали отношения 24,1 тыс. пар.
По ее словам, молодые пары всё чаще осознанно подходят к выбору места и формата регистрации, отдавая предпочтение историческим и музейным пространствам.
«Прикоснувшись к истории, молодые пары начинают свою семейную жизнь на таких площадках, и это приобретает для них особый смысл», — уверена она.