В Казани фиксируют рост числа «свадебных туристов»

В столице Татарстана отмечают высокий интерес к регистрации браков со стороны приезжих пар — город всё чаще становится местом, куда молодожены специально отправляются для проведения свадебной церемонии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

По ее словам, Казань остается одним из самых востребованных городов для регистрации браков благодаря туристической привлекательности и возможности проводить торжества в разных форматах и на необычных площадках.

«К нам приезжают буквально на один день, чтобы зарегистрировать брак. Мы с удовольствием всех принимаем и организуем торжества в любых традициях — татарских, национальных, на разных языках, включая английский», — отметила она.

Студеникина напомнила, что запись на церемонии осуществляется через портал Госуслуги, где можно выбрать доступные даты и площадки проведения.

Руководитель пресс-службы Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Айсылу Шаехова сообщила, что в республике фиксируют устойчивый рост числа браков — уже третий год подряд. Так, в 2025 году в Татарстане зарегистрировали отношения 24,1 тыс. пар.

По ее словам, молодые пары всё чаще осознанно подходят к выбору места и формата регистрации, отдавая предпочтение историческим и музейным пространствам.

«Прикоснувшись к истории, молодые пары начинают свою семейную жизнь на таких площадках, и это приобретает для них особый смысл», — уверена она.