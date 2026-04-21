С начала года в Ростовской области нашли 26 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова.

Наибольшее число опасных находок зафиксировано в Ростове, Новочеркасске, а также в Аксайском, Неклиновском и Тацинском районах.

Сергей Бодряков напомнил, что военные действия на территории региона завершились в конце августа 1943 года, но до сих пор в области продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и военную технику. Замгубернатора также отметил, что ежегодно донские поисковые объединения проводят «вахты памяти»: изучают архивные документы и ведут поиск в местах ранее неизвестных захоронений советских солдат, офицеров и мирного населения, погибшего от рук немецко‑фашистских захватчиков.

В 2025 году специалистам удалось обезвредить 432 боеприпаса.

Власти напоминают: при обнаружении подозрительного предмета, похожего на боеприпас, необходимо:

обозначить место находки подручными средствами;

незамедлительно сообщить в экстренные службы по телефону 112.

Любые другие действия с взрывоопасными предметами строго запрещены — это может привести к трагическим последствиям.