В Красноярске вокруг водозаборов создают противопожарные барьеры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в преддверии пожароопасного сезона «КрасКом» начал подготовку санитарно-защитных зон водозаборов. Вокруг объектов формируют минерализованные полосы, которые препятствуют распространению ландшафтных пожаров.
Работы уже проведены на острове Нижне-Атамановский, где защитные разрывы шириной до 2,5 метра созданы по периметру электроподстанции, обеспечивающей энергоснабжение водозаборов, включая объект на Верхне-Атамановском острове.
Всего противопожарные барьеры обустроят вокруг семи водозаборных сооружений. Общая площадь обработки превысит 10 квадратных километров.
Как отметил генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров, каждую весну на островах фиксируются палы сухой травы, которые нередко возникают из-за отдыхающих. В ряде случаев возгорания удается остановить именно на минерализованных полосах. При необходимости для переброски пожарной техники через Енисей задействуется теплоход-буксир «Надежный».
Дополнительно в рамках профилактики специалисты проводят регулярные обходы территорий и не менее двух раз за сезон косят траву. Это позволяет снизить риск возгораний в санитарно-защитных зонах общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.
За поджог сухой травы предусмотрена административная ответственность: до 5 тыс. рублей для физических лиц; до 50 тыс. руб. — для должностных и до 1 млн. руб. — для юридических.