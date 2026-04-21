Мининский университет стал победителем конкурса «Студенческая весна-2026»

Мининский университет стал победителем регионального этапа конкурса «Студенческая весна — 2026». Педагогический вуз занял первое место среди высших учебных заведений Нижегородской области.
Гран‑при конкурса получили хореографический коллектив «Мджи крю» (mg crew) с номером «Просто молчи», а также Татьяна Багрова и Илья Лиханов с проектом «Творчество без границ» в направлении «Медиа». Победители представят Мининский университет на XXXIV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдёт с 24 по 29 июня в Красноярске.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, вуз искренне гордится своими студентами. По его словам, эти победы стали результатом таланта, трудолюбия и творческой смелости ребят, а также поддержки преподавателей и наставников.
«Мы желаем нашим победителям удачи на финальном этапе “Студенческой весны” и верим, что они достойно представят Нижегородскую область на всероссийском уровне» , — добавил ректор.
