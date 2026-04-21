В Хабаровском крае обсуждают внедрение цифровых технологий в охрану труда.

В Хабаровском крае стартовал цикл мероприятий, приуроченных к ежегодной Неделе охраны труда. До 25 апреля на различных площадках региона пройдут мастер-классы, лекции и экспертные обсуждения, направленные на снижение производственных рисков. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации комитета по труду и занятости населения правительства края, ключевыми темами в этом году станут цифровизация процессов безопасности и укрепление социального партнерства между профсоюзами и государственными органами. В рамках программы запланированы специализированные тренинги по использованию СИЗ, а также семинар по IT-мониторингу безопасности, который состоится 21 апреля в Хабаровске по адресу ул. Серышева, 47.
Кроме деловой части, предусмотрены просветительские акции: краевая олимпиада для студентов и выставка тематических рисунков в Комсомольске-на-Амуре на базе авиационного завода им. Ю. А. Гагарина. Представители власти и руководители предприятий приглашаются к открытому диалогу для выработки мер по сохранению здоровья сотрудников. Регистрация участников осуществляется на профильном ресурсе профильного ведомства.
