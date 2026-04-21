В Пермском крае скончался первый настоятель храма Святой Екатерины

Виктор Марочкин начал свое служение в 1980 году.

Источник: Комсомольская правда

19 апреля стало известно о смерти Виктора Ивановича Марочкина — первого настоятеля храма Святой Екатерины в Краснокамске и Почетного жителя города. О его кончине сообщили в пресс-службе администрации округа.

Представители местной власти и депутаты выразили соболезнования семье и близким, подчеркнув, что память о нем надолго останется среди жителей Краснокамска.

Виктор Марочкин начал свое служение в 1980 году. В разные годы он работал в храмах Лысьвы, Ильинского, Осы и Усть-Сынов. С 1995 года он возглавил приход в Краснокамске. При его участии был построен храм Святой Екатерины, открылась воскресная школа, а также появились новые часовни.

Звание Почетного жителя города он получил в 2009 году. За свою деятельность Марочкин был награжден церковными и общественными наградами, включая орден преподобного Сергия Радонежского III степени и патриаршую грамоту. Также ему вручали благодарственные письма и почетные грамоты от городских и региональных властей, а также общественных организаций.