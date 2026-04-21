В Пермском крае скончался первый настоятель храма Святой Екатерины

Виктор Марочкин начал свое служение в 1980 году. В разные годы он работал в храмах Лысьвы, Ильинского, Осы и Усть-Сынов. С 1995 года он возглавил приход в Краснокамске. При его участии был построен храм Святой Екатерины, открылась воскресная школа, а также появились новые часовни.