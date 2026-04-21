Букет, привезённый в Калининград с родины Ван Гога, таил в себе скрытые впечатления

Партию цветов отправили на уничтожение.

Источник: Клопс.ru

В Калининградскую область привезли 25 тыс. цветов из Нидерландов, среди которых были паразиты. Специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили на гелиантусах и зантедескии западный цветочный трипс.

С начала года это уже 38 случай, когда в регион доставляют сельхозпродукцию с вредными насекомыми этого вида.

«В целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории Калининградской области ввоз заражённых цветов в количестве 170 шт. запрещён. Собственником принято решение о направлении заражённых цветов на уничтожение», — отметили в надзорном ведомстве.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
